لاعبو منتخب ألمانيا يتطورون في الدوري الإنكليزي بحسب فليك



قال فليك القادم من تدريب بايرن ميونيخ في مؤتمر صحافي الإثنين: "المستوى (في البرميرليغ) مرتفع جداً. لديهم ستة أو سبعة أندية في مستوى متقارب. لاعبونا يتطورون، (مثل) كاي هافيرتس الذي نشأ في ظل تأثير توماس توخل" في نادي تشيلسي اللندني.

وعبّر فليك عن خيبته من التعادل الأخير لـ"ناسيونال مانشافت" أمام إيطاليا (1-1) بتشكيلة رديفة السبت في بولونيا، معلناً أنّه سيجري "بعض التغييرات" على الـ11 الأساسيين.

ولم يخسر فليك في عشر مباريات على رأس المنتخب بعد تعيينه خلفاً ليواكيم لوف، لكنه حذر من مواجهة الإنكليز: "يجب أن نَثبت أمام إنكلترا. يملكون لاعبين رائعين وأسلوبهم يعتمد على القوة البدنية. (هاري) كاين مهاجم من طينة عالمية، يملك نوعية هائلة".

وعن النزاع التاريخي بين المنتخبين، قال لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان أن هذه المسألة لم تعد متواجدة كثيراً "الاحترام موجود، وفي النهاية يتعلق الأمر بالرياضة. عدة لاعبين ألمان نجحوا في إنكلترا، وأصبحت الأمور ودية، حتى لو مازحنا في بعض الأحيان".