كرواتيا وهولندا إلى نصف النهائي والدانمارك تلحق الخسارة بفرنسا

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 13 نقطة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الدانمارك.

في المباراة التي جرت في فيينا، افتتحت كرواتيا التسجيل بواسطة قائدها المخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بعد مرور 6 دقائق، لكن النمسا أدركت التعادل عن طريق كريستوفر بوغمارتر بعدها بثلاث دقائق.

وظل التعادل قائماً حتى الدقيقة 69 عندما نجح ماركو ليفايا في منح التقدم مجدداً لكرواتيا وصيفة مونديال روسيا عام 2018، قبل أن يحسم المدافع المخضرم ديان لوفرن النتيجة نهائياً في صالح كرواتيا بتسجيله الهدف الثالث (72).

وعلى ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن، جددت الدانمارك فوزها على فرنسا بهدفين نظيفين.

والخسارة هي الثانية فقط لفرنسا في مسابقة رسمية في 32 مباراة (20 انتصارا و10 تعادلات)، وكانت الأولى أمام الدانمارك بالذات 1-2 في مستهل هذه البطولة في باريس في حزيران/يونيو الماضي.

وشارك مهاجم فرنسا المخضرم أوليفييه جيرو أساسياً مجدداً بدلاً من كريم بنزيمة المصاب، علماً أنه كان صاحب أحد هدفين في مرمى النمسا الخميس الماضي رافعاً رصيده الى 49 هدفاً دولياً ليصبح على بعد هدفين من تييري هنري حامل الرقم القياسي في تاريخ المنتخب.

يذكر أن الدانمارك وفرنسا في مجموعة واحدة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/اكتوبر المقبل الى جانب أستراليا وتونس.

وارتدى أنطوان غريزمان شارة القائد في غياب الحارس هوغو لوريس المصاب، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرته الدولية.

بدأ المنتخب الفرنسي المباراة بشكل جيد من دون أن يصنع أي فرصة حقيقية، قبل أن تنقلب الامور رأسا على عقب في مدى 5 دقائق عندما افتتح أصحاب الأرض التسجيل بواسطة كاسبر دولبرغ الذي تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من ميكل دامسغارد فتابعها في الشباك (34).

ولم يكن المنتخب الفرنسي أفاق من الصدمة حتى تلقت شباكه الهدف الثاني عندما فشل الدفاع في تشتيت إحدى الكرات، فأطلقها سكوف أولسن قوية داخل الشباك (39). ورفع أولسن رصيده الى 8 أهداف في 23 مباراة دولية.

وضغط المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني آملاً في تعديل النتيجة وسنحت ثلاث فرصة لكيليان مبابي، لكن الحارس كاسبر شمايكل أحبطها جميعها في مدى 5 دقائق بين الدقيقتين 64 و69، بينها الأولى انفرادية.

وأشرك ديشان مهاجم لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو بدلاً من جيرو لكن من دون طائل لأن الدانمارك نجحت في المحافظة على نظافة شباكها حتى صافرة النهاية.



هولندا تؤكد جاهزيتها

وأكد المنتخب الهولندي جاهزيته لخوض مونديال قطر بعدما غاب عن الذي سبقه في روسيا عام 2018، وذلك بتأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بصحبة كرواتيا.

في أمستردام، جددت هولندا الفوز على ضيفتها بلجيكا القوية 1-صفر الأحد في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وذلك بفضل هدف متأخر سجله قلب دفاع ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك.

وبفوزه الأول على أرضه ضد المنتخب البلجيكي منذ أيلول/سبتمبر 1997 في تصفيات كأس العالم (3-1)، حسم المنتخب "البرتقالي" بطاقة المجموعة الى الدور نصف النهائي، موسعاً الفارق في الصدارة إلى ست نقاط بعدما كان بحاجة إلى التعادل أو حتى الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف لضمان التأهل إلى نصف نهائي هذه البطولة التي وصل إلى نهائي نسختها الأولى عام 2019 حين خسر أمام البرتغال صفر-1.

وأنهت ويلز المجموعة في ذيل الترتيب وهبطت الى المستوى الثاني لسقوطها على أرضها أمام بولندا بهدف سجله كارول سفيدرسكي (58).