كرواتيا تخطف التعادل أمام فرنسا

تقدّم المنتخب الفرنسي بطل العالم بهدف لأدريان رابيو في الدقيقة 52 عندما تلقى كرة خلف الدفاع من وسام بن يدر فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يمين الحارس.

وانتظر المنتخب الكرواتي وصيف فرنسا في مونديال 2018 حتى الدقيقة 83 ليدرك التعادل من ركلة جزاء ترجمها البديل أندري كراماريتش اثر خطأ احتسب على المدافع الفرنسي البديل جوناتان كلوس.

وأوقف كراماريتش بالتالي سلسلة الهزائم المتتالية لكرواتيا أمام فرنسا عند ثلاثة، بعد سقوطه أمام منتخب "الديوك" 2-4 في المباراة النهائية لمونديال 2018 في موسكو، وبالنتيجة ذاتها خلال لقاء المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية عام 2020 في "استاد دو فرانس"، قبل أن يخسر إيابا على أرضه 1-2.

وكانت فرنسا سقطت في الجولة الأولى على أرضها (1-2) أمام الدنمارك، كما سقطت كرواتيا على ملعبها أمام النمسا بثلاثية نظيفة.

وخاض المدرب الفرنسي ديدييه ديشان المباراة بتشكيلة غاب عنها نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي المصاب ومعظم اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم الحارس هوغو لوريس الذي حل مكانه حارس ميلان مايك مينيان، ودفع بقائد موناكو وسام بن يدر وجناحي لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو وباير ليفركوزن الألماني موسى ديابي.

الدنمارك في الصدارة

وضمن منافسات المجموعة الأولى، وبعد تأخر انطلاق المباراة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في فيينا، عادت الدنمارك بفوز ثمين من ملعب مضيفتها النمسا (2-1).

افتتح بيير اميل هوبيرغ باب التسجيل للضيوف في الدقيقة 28، قبل أن يدرك كزافير شلاغر التعادل للنمسا في الدقيقة 67، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للبديل يانز ستروغير لارسن الذي أحرز هدف الفوز للدنمارك في الدقيقة 84 من عمر المباراة محققاً الفوز الثاني لبلاده بعد الأول على فرنسا على أرض الأخيرة في الجولة الأولى.

وتصدرت الدنمارك المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أمام النمسا الثانية برصيد 3 نقاط، في حين تحتل فرنسا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متقدمة بفارق الأهداف عن كرواتيا الرابعة.

وضمن مباريات المستوى الثاني، تعادلت أيسلندا مع ألبانيا (1-1)، وفي المستوى الثالث، تعادلت بيلاروس مع أذربيجان من دون أهداف، في حين فازت كازاخستان خارج أرضها على سلوفاكيا بهدف دون مقابل.

وضمن مباريات المستوى الرابع، فازت لاتفيا على ليشتنشتاين بهدف دون مقابل، في حين تعادلت أندورا مع ضيفتها مولدوفا من دون أهداف.