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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري الأمم الأوروبية

فيراتي يغيب عن مواجهتي إنكلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

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تعرض لاعب باريس سان جيرمان ماركو فيراتي لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة فريقه ضد ليون في الدوري الفرنسي وسيغيب بالتالي عن صفوف منتخب بلاده المدعو لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

AFP

وتستضيف إيطاليا، الغائبة الكبرى عن مونديال قطر 2022، إنكلترا يوم الجمعة المقبل قبل أن تحل ضيفة على المجر في 26 الحالي.

وتعرض فيراتي للإصابة منتصف الشوط الثاني من المباراة ضد ليون لدى كرة مشتركة مع المهاجم موسى ديمبيلي، فخرج وهو يعرج واستبدله مدربه كريستوف غالتييه بنوردي موكييلي.

وكان فيراتي توجه إلى إيطاليا للانضمام إلى المنتخب والكشف عن مدى خطورة إصابته لدى الجهاز الطبي للأتزوري، فقرر الأخير بانه ليس متاحا أمام المدرب روبرتو مانشيني لخوض المباراتين.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا أكد فيه "إصابة فيراتي برضوض في ربلة الساق اليسرى. سيخضع للعناية في مقر تدريبات النادي" مشيرا إلى أن الجهاز الطبي لسان جيرمان "يعمل بالتعاون مع الجهاز الطبي للمنتخب الإيطالي".                                                      

منتخب إيطاليا ماركو فيراتي دوري الأمم الأوروبية
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