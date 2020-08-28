فقير يحل بدلاً من عوار في تشكيلة الديوك

وكان نادي ليون أكّد قبل مباراته مع ديجون عن إصابة لاعبه عوار الذي كان يستعد لتمثيل فرنسا للمرة الأولى.

وقال بيان صادر عن النادي الفرنسي "حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة التي جاءت نتيجته إيجابية. منذ معرفته بنتيجة الفحص، قام حسام عوار بعزل نفسه حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما علما بأنه لا يعاني من أي عوارض".

يذكر أن نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني كان توّج مع الديوك بلقب كأس العالم 2018.

وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في 5 و8 أيلول/سبتمبر المقبل في دوري الأمم الاوروبية.

وكان زميل عوار في صفوف منتخب فرنسا، بول بوغبا أصيب أيضاً بفيروس كورونا المستجد بالامس واستبعد بدوره من صفوف المنتخب الوطني.