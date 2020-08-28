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الدوري الفرنسي
دوري الأمم الأوروبية

فقير يحل بدلاً من عوار في تشكيلة الديوك

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استدعى ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم الجمعة نبيل فقير لمواجهتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، ليحل مكان حسام عوار المصاب بفيروس كورونا.

AFP

وكان نادي ليون أكّد قبل مباراته مع ديجون عن إصابة لاعبه عوار الذي كان يستعد لتمثيل فرنسا للمرة الأولى.

وقال بيان صادر عن النادي الفرنسي "حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة التي جاءت نتيجته إيجابية. منذ معرفته بنتيجة الفحص، قام حسام عوار بعزل نفسه حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما علما بأنه لا يعاني من أي عوارض".

يذكر أن نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني كان توّج مع الديوك بلقب كأس العالم 2018.

وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في 5 و8 أيلول/سبتمبر المقبل في دوري الأمم الاوروبية.

وكان زميل عوار في صفوف منتخب فرنسا، بول بوغبا أصيب أيضاً بفيروس كورونا المستجد بالامس واستبعد بدوره من صفوف المنتخب الوطني.

المنتخب الفرنسي دوري الأمم الأوروبية نبيل فقير حسام عوار
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