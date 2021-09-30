غياب جيرو وكانتي عن تشكيلة فرنسا

وتلعب فرنسا مع بلجيكا في تورينو 7 أكتوبر في نصف نهائي دوري الأمم، فيما تلاقي إيطاليا إسبانيا في ميلانو يوم 6 أكتوبر.

ويخوض الفائزان المباراة النهائية على ملعب سان سيرو في ميلانو في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، لخلافة البرتغال بطلة النسخة الافتتاحية.

وبعد خضوعه لجراحة في القلب، يغيب الجناح كينغسلي كومان ولاعب الوسط كورنتان توليسو لإصابة في ربلة ساقه، فيما استبعد ديشان الحارس المخضرم ستيف مانداندا (36 عاماً) الذي لعب لفترة طويلة دور البديل لهوغو لوريس وأصبح بديلاً راهناً في فريقه مرسيليا.

ومن بين العائدين إلى التشكيلة، مدافعا بايرن ميونيخ الألماني بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز الذي سيلعب إلى جانب شقيقه تيو المستدعى للمرة الأولى الشهر الماضي، مهاجم موناكو وسام بن يدر ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو.

وورد اسم لاعب وسط مرسيليا المعار من أرسنال الإنكليزي ماتيو غندوزي (22 عاماً) الذي لم يلعب بعد مع فرنسا.

وبرغم بدايته الواعدة مع ريال مدريد الإسباني، غاب لاعب الوسط إدواردو كامفينغا (18 عاماً) وفضّل ديشان عليه لاعب وسط موناكو أوريليان تشواميني (21 عاماً)،



وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

- حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بنوا كوستيل (بوردو).

- مدافعون: لوكا ديني (ايفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، جول كوندي (إشبيلية الإسباني)، دايو أوباميكانو ولوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ الألماني)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنكليزي).

- لاعبو الوسط: ماتيو غندوزي (مرسيليا)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أوريليان تشواميني (موناكو)، جوردان فيريتو (روما الإيطالي).

- مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).





