غريليش في منتخب إنكلترا لأول مرة

وشكل غياب غريليش عن القائمة الأولية للمدرب غاريث ساوثغيت مفاجأة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع أستون فيلا الموسم الفائت وساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

ولكن انسحاب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ولاعب خط وسط توتنهام وينكس منح قائد فيلا الذي يلعب في مركز الجناح أو لاعب وسط هجومي فرصة المشاركة الأولى مع منتخب الأسود الثلاثة.

وأشارت بعض التقارير إلى قريب انتقال غريليش (24 عاماً) إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

واستدعى ساوثغيت السبت مدافع ولفرهامبتون كومور كودي ولاعب وسط أرسنال اينسلي مايتلند-نايلس للمرة الأولى أيضاً إلى المنتخب، بعد استبعاده قائد الشياطين الحمر هاري ماغواير بعد صدور حكم إدانة بحقة من المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية.

وتقدم ماغواير باستئناف ضد الحكم بالسجن 21 شهرا و10 ايام مع وقف التنفيذ بعد ادانته بـ" الاعتداء على ممثلين للدولة"، و"الاذى الجسدي" و"الاهانات اللفظية" و"محاولة الرشوة" لضلوعه في شجار في ملهى ليلي. وبموجب القانون اليوناني، يلغي الاستئناف الادانة الأصلية حيث ستكون هناك اعادة محاكمة كاملة.

وأعلن راشفورد انسحابه بسبب معاناته من اصابة في كاحله منذ نهاية الموسم الفائت.

وغرد عبر حسابه على تويتر "أنا خائب. لم أرغب أبداً في أن أخذل الفريق ولكن هذه المباريات أتت باكراً قليلا بالنسبة لي. فعلت كل ما في وسعي ولكن علي أن أركز على بدء الموسم بأقوى صورة مع النادي والمنتخب".

والتقى لاعبو المنتخب في مقر "سانت جورج بارك" التدريبي الاثنين قبل مباراتهم أمام ايسلندا في العاصمة ريكجافيك في الخامس من أيلول/سبتمبر على أن يلتقوا مع الدنمارك في كوبنهاغن بعدها بثلاثة أيام.

