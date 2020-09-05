ساوثغيت يتحدث عن موعد عودة ماغواير

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا إنه يفترض أن يعود المدافع هاري ماغواير إلى الفريق في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بعد انسحابه من مباراتي المنتخب في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر أمام أيسلندا والدانمارك عقب اعتقاله ومحاكمته في اليونان.

وأدانت محكمة يونانية ماغواير بعدة تهم منها الإساءة والتعدي البدني على أفراد الشرطة عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس السياحية في الشهر الماضي.

وحكم على ماغواير (27 عاماً) قائد مانشستر يونايتد بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 21 شهراً و10 أيام لكنه سيحاكم من جديد بعد قبول الطعن الذي تقدم به.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن المدرب ساوثغيت قوله "لقد مر بظروف صعبة بالفعل وأعتقد أن الأيام الأخيرة كانت في غاية الأهمية بالنسبة له بينما يسعى لتجاوز هذا الأمر والاسترخاء والخروج من

دائرة الاهتمام".

وأضاف ساوثغيت "أعتقد أنه كان بحاجة إلى الابتعاد خلال هذه الفترة حتى يتسنى له العودة إلى صفوف ناديه وبالتأكيد سنكون نحن في انتظاره في تشرين الأول/ أكتوبر".

وسيلتقي منتخب إنكلترا مع منتخبات ويلز (ودياً) وبلجيكا والدانمارك (دوري الأمم الأوروبية) في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

