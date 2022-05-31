رويس يغيب عن ألمانيا بسبب وعكة صحية

لم يلتحق قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس بصفوف المنتخب الألماني الثلاثاء جراء تعرضه لوعكة صحية، وذلك قبل أربعة أيام من المباراة المنتظرة أمام إيطاليا بطلة أوروبا في بولونيا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولم ينضم رويس الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 33 الثلاثاء، إلى زملائه في المقر التدريبي للمنتخب الألماني في بافاريا بسبب ظهور "علامات التهاب"، بحسب ما أفاد الاتحاد الالماني للعبة في بيان.

وأمام "مانشافت" مهمة صعبة في المسابقة القارية، إذ وبعد مواجهة إيطاليا، يستقبل وصيفة بطل أوروبا إنكلترا في ميونيخ الثلاثاء المقبل، ثم يلعب بعد 4 أيام خارج دياره أمام المجر قبل أن يستضيف إيطاليا في مونشنغلادباخ في 14 الحالي.

ومن المتوقع أن يلتحق رويس بمنتخب بلاده في الأيام المقبلة في حال تعافى من الوعكة الصحية.