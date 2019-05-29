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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

رونالدو يلتحق بتدريبات المنتخب البرتغالي

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التحق النجم كريستيانو رونالدو الاربعاء بتشكيلة منتخب البرتغال الذي يستعد لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا المقرر في بورتو في 5 حزيران/يونيو.

AFP

وبدت التشكيلة مكتملة في مقر الاتحاد في أويراس بالقرب من لشبونة، قبل أسبوع من المرحلة النهائية للمسابقة القارية الجديدة والتي تقام في البرتغال.

قال المدافع جوزيه فونتي "كريستيانو قائدنا ومن الجيد أن يكون معنا أفضل لاعب في العالم".

وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي اليوم التالي بين هولندا وانكلترا في غيمارايش (شمال).

وغاب رونالدو عن دور المجموعات للمسابقة بداعي تكريس وقته للتأقلم مع فريقه الجديد يوفنتوس الايطالي الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي بعد تسعة مواسم في ريال مدريد الاسباني.

وعاد رونالدو الى تشكيلة البرتغال منتصف آذار/مارس الماضي لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.

وسيحاول رونالدو الذي توج مع يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي لكنه فشل في المسابقة القارية العريقة دوري أبطال أوروبا بالخروج من ربع النهائي، قيادة منتخب بلاده إلى لقبه الدولي الثاني بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

                  
                  
 

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