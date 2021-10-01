دي بروين يعزز صفوف منتخب بلجيكا

ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي في المواجهة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في السابع من الشهر الحالي في تورينو، فيما تجمع المواجهة الأخرى إيطاليا وإسبانيا.
وسيغيب عن المنتخب البلجيكي اللاعبان المخضرمان توماس فيرمايلين ودريس ميرتنس.
وفي ما يلي تشكيلة المنتخب البلجيكي:
في حراسة المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبيرغ الألماني)، تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج)، وماتس سيلز (ستراسبورغ الفرنسي).
في الدفاع: توبي ألدرفيلد (الدحيل القطري)، ديدريك بوياتا (هرتا برلين الألماني)، جايسون ديناير (ليون الفرنسي)، يان فيرتونغن (بنفيكا البرتغالي)، تيموثي كاستاني (ليستر سيتي الإنكليزي) وتوما مونييه (دورتموند الألماني).
في الوسط: لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنكليزي)، يوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنكليزي)، هانس فاناكن (بروج)، وأكسل فيتسل (دورتموند الألماني)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ثورغان هازارد (دورتموند الألماني) وألكسيس سايليمايكرس (ميلان الإيطالي).
في الهجوم: ميتشي باتشواي (بشيكتاش التركي)، تشارلز دي كيتلايري (بروج)، إدين هازارد (ريال مدريد الإسباني)، روميلو لوكاكو (تشيلسي الإنكليزي)، دودي لوكباكيو (هرتا برلين الألماني)، لياندرو تروسارد (برايتون الإنكليزي).