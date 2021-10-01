دي بروين يعزز صفوف منتخب بلجيكا

من قبل AFP October 1, 2021 16:36 عاد نجم مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين إلى تشكيلة منتخب بلجيكا المؤلفة من 24 لاعباً، لخوض مواجهة الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.