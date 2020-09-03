دوري الأمم الأوروبية: هولندا تلاقي بولندا وإيطاليا أمام البوسنة والهرسك

وتلعب هولندا وبولندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً إيطاليا والبوسنة والهرسك اللذين سيلتقيان في فلورنسا.

وشكل انتقال كومان إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه عندما كان لاعباً ضربة للمنتخب الهولندي الذي شهد على عهده تطوراً لافتاً في أدائه منذ تسلمه الإدارة الفنية أوائل عام 2018.

إذ نجح بقيادته للتأهل إلى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة امام البرتغال، بعدما كان المنتخب قد فشل ببلوغ كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

وتسلم المدرب دوايت لوديويغيس الاشراف على المنتخب البرتقالي مؤقتاً في أعقاب انتقال كومان إلى النادي الكاتالوني، بعدما شغل منصب مساعده في العامين الماضيين.

وقال لوديويغيس (62 عاماً) "رحل كومان ولكن كرة القدم تستمر. إنه أمر مثير ولكن أنا هنا منذ فترة طويلة، ليست بداية مسيرتي".

وتابع "منذ عامين ونصف العام بدأنا مساراً جيداً وساهمنا جميعاً فيه، رونالد بشكل أساسي في التدريب في حين كنا نعمل أكثر على الأرض".

وسيكون القناص روبرت ليفاندوفسكي أبرز الغائبين عن المواجهة بعد أن قرر المدرب جيرزي بريشيك منحه قسطاً من الراحة بعد فوز فريقه بايرن ميونيخ الألماني بلقب دوري ابطال أوروبا.

وقال بريشيك "تحدثت مع روبرت وقررنا أنه من الجيد له أن يحظى بوقت أطول من الراحة. لن ينضم الينا في مباريات أيلول/سبتمبر. هناك موسم شاق ينتظره سينتهي بكأس أوروبا والتي هي مهمة لنا".



عودة الجماهير في فلورنسا



وفي المجموعة نفسها يستضيف المنتخب الإيطالي نظيره البوسني في فلورنسا حيث يمني المدرب روبرتو مانشيني نفسه بمواصلة النهج الذي كان بدأه قبل تعليق المنافسات الكروية حول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويعوّل مانشيني مدرب مانشستر سيتي الانكليزي السابق على الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم المنصرم تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي برصيد 36 هدفاً، ولاعب ساسوولو فرانشيسكو كابوتو ابن الثالثة والثلاثين عاماً الذي تم ضمه للمنتخب للمرة الأولى.

واستحق كابوتو الحصول على فرصة تمثيل بلاده بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته بتسجيله 21 هدفاً في البطولة المحلية.

وقال مانشيني "أنا سعيد للالتقاء مع اللاعبين بعد أشهر عدة. علينا أن نظهر شغفاً حقيقياً، كما فعلنا في التصفيات في مجموعتنا".

وتابع مانشيني "نلعب كرة قدم جيدة ونستمتع بأنفسنا على أرض الملعب. لن تكون مباراة سهلة أمام البوسنة والهرسك، ومن ثم سنحوّل أفكارنا إلى المباراة في أمستردام. المباراتان ستكونان مختلفتين".

وكانت ايطاليا فشلت في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وعُين مانشيني على رأس الجهاز الفني في أيار/مايو 2018 بعد ستة أشهر على الاخفاق تحت إشراف جيان بييرو فنتورا.

وستكون المباراة مناسبة لعودة الجماهير إلى الملاعب الإيطالية بعد فترة حرمان بسبب "كوفيد-19".

وستقام المباريات المقررة في إيطاليا بحضور 500 مشجع في الملعب كحد أقصى بحسب البروتوكول الصحي المكون من 77 صفحة الذي نشره اتحاد اللعبة الخميس.

وخضع جميع اللاعبين والعاملين في الطواقم لاختبارات فيروس كورونا بعد انضمامهم إلى المنتخب المتواجد في معسكره التدريبي في كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا.

وضمن منافسات المستوى الثاني تلعب النروج مع النمسا، ورومانيا مع ايرلندا الشمالية، وسلوفاكيا مع جمهورية التشيك. وفي المستوى الثالث ليتوانيا مع كازخستان وبيلاروسيا مع ألبانيا.





