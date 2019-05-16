دوري الأمم الأوروبية: كاين المصاب ضمن تشكيلة إنكلترا الأولية

ولم يخض كاين أي مباراة منذ اصابته ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في 9 نيسان/ابريل الماضي، لكنه يأمل في ان يكون جاهزا بدنيا لخوض نهائي المسابقة القارية مع فريقه توتنهام ضد ليفربول في الاول من حزيران/يونيو المقبل.

وكشف مدرب انكلترا غاريث ساوثغايت الذي قاد فريقه الى المركز الرابع في مونديال روسيا 2018 "انه يعمل من اجل ان يكون جاهزا لخوض النهائي مع توتنهام. سنرى كيف ستتطور الامور".

وتابع "من الواضح بانه لاعب نريد ان نمنحه كل فرصة لا سيما بانه يملك سجلا تهديفيا عاليا وهو قائد للفريق. نترك هذا الباب مفتوحا وسنتابع كيفية تطور الامور".

وتلعب انكلترا مع هولندا في نصف نهائي دوري الامم في غيمارايش في 6 حزيران/يونيو المقبل.

ويواجه ساوثغايت مشكلة كبيرة في التحضير لدوري الامم الاوروبية كون اربعة فرق انكليزية تخوض المباراة النهائية لدوري الابطال والدوري الاوروبي (ارسنال ضد تشيلسي).

اما ابرز الوجوه الجديدة في صفوف تشكيلة انكلترا فهو جناح ساوثمبتون ناثان ريدموند في حين يغيب ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوك شو.



وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جاك باتلاند (ستوك سيتي)، توم هيتون (بيرنلي)

للدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد وجو غوميز (ليفربول)، بين تشلويل وهاري ماغواير (ليستر سيتي)، مايكل كين (ايفرتون)، كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، داني روز وكيران تريبيير (توتنهام هوتسبر)

للوسط: إيريك داير وديلي ألي (توتنهام)، روس باركلي (تشلسي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، فابيان ديلف (مانشستر سيتي) جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد) جيمس ورد براوز وناثان ريدموند (ساوثمبتون)

للهجوم: ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)، هاري كاين (توتنهام)، داني ويلسون (بورنموث)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

