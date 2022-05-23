دوري الأمم الأوروبية: عودة أنسو فاتي إلى منتخب إسبانيا



وتلعب إسبانيا مع البرتغال في الثاني من حزيران/يونيو في إشبيلية، ثم تخوض مواجهتين مع تشيكيا وأخرى مع سويسرا في الخامس والتاسع منه.

واستهل فاتي (19 عاماً) مشواره مع "لا روخا" في آب/أغسطس 2020، وأصبح أصغر هداف إسباني بعمر السابعة عشرة عندما سجل ضد أوكرانيا.

غاب لنحو سنة بسبب إصابة في ركبته وعاد في أيلول/سبتمبر 2021. تعرض لإصابة جديدة في 20 كانون الثاني/يناير وغاب لثلاثة أشهر من الموسم المنصرم، قبل حمله ألوان برشلونة مطلع الشهر الجاري.

واستدعى إنريكي أيضاً لاعب وسط برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي أراحه في الفترة الدولية الأخيرة في آذار/مارس.

كما شهدت التشكيلة استدعاء تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، برغم خروجه مصاباً الأحد في الدوري الإنكليزي، بالإضافة إلى لاعب ريال مدريد ماركو أسنسيو. وغاب عنها بسبب الإصابة بيدري وميكل أويارسابال.

وتبحث إسبانيا التي حلّت وصيفة لفرنسا (1-2) في النسخة الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر، عن التأهل مرة جديدة إلى المربع الأخير الذي سيقام في حزيران/يونيو 2023.



في ما يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الإنكليزي)، دافيد رايا (برنتفورد الإنكليزي).

- الدفاع: إينيغو مارتينيس (أتلتيك بلباو)، ماركوس ألونسو وسيسار أسبيليكويتا (تشيلسي الإنكليزي)، جوردي ألبا وإريك غارسيا (برشلونة)، أيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنكليزي)، باو توريس (فياريال)، داني كارباخال (ريال مدريد).

- الوسط: رودريغو (مانشستر سيتي)، تياغو الكانتارا (ليفربول الإنكليزي)، كوكي وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، سيرجيو بوسكيتس وغافي (برشلونة)، كارلوس سولير (فالنسيا).

- الهجوم: داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، بابلو سارابيا (سبورتينغ البرتغالي)، ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي)، راوول دي توماس (إسبانيول)، أنسو فاتي وفيران توريس (برشلونة)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد).