دوري الأمم الأوروبية: رونالدو على رأس مجموعة واعدة تضم الموهبة فيليكس

وسيخوض رونالدو (34 عاما) مهاجم يوفنتوس الإيطالي، المسابقة الدولية العاشرة بألوان منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2004 على أرضه (كأس أوروبا 2004 و2008 و2012 و2016، الألعاب الأولمبية 2004، كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018، كأس القارات 2017).

وتخوض البرتغال نصف نهائي دوري الأمم في النسخة الأولى للمسابقة، ضد سويسرا في الخامس من الشهر المقبل في بورتو، فيما تلتقي انكلترا وهولندا في نصف النهائي الثاني في غيمارايش في اليوم التالي.

وغاب رونالدو عن دور المجموعات للمسابقة بداعي تكريس وقته للتأقلم مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي بعد تسعة مواسم في ريال مدريد الاسباني.

وعاد رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الى تشكيلة البرتغال منتصف آذار/مارس الماضي لخوض التصفيات المؤهلة لكأس اوروبا 2020.

وسيحاول رونالدو الذي توّج مع يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي لكنه فشل في المسابقة القارية العريقة دوري الأبطال بالخروج في ربع النهائي، قيادة منتخب بلاده الى لقبه الدولي الثاني بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

وضمت التشكيلة البرتغالية بين المخضرمين حارس المرمى روي باتريسيو (31 عاما) والمدافعان بيبي (36 عاما) وجوزيه فونتي (35 عاما) ولاعب الوسط جواو موتينيو (32) وجميعهم ساهموا في اللقب القاري عام 2016 إلى جانب الثنائي وليام كارفاليو (27 عاما) ودانيلو بيريرا (27 عاما).

وضمت التشكيلة واعدين يتقدمهم لاعب وسط بنفيكا جواو فيليكس.

ففي سن الـ19 عاما، بات فيليكس، النجم الصاعد لجيل شاب موهوب للكرة البرتغالية، وبطل أوروبا تحت 17 عاما وتحت 19 عاما، محط اهتمام أكبر الأندية الأوروبية يتقدمها يوفنتوس ومانشستر سيتي الانكليزي.

وفضلا عن فيليكس الذي بدأ تكوينه في عالم كرة القدم في بورتو، استدعى سانتوس برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وجواو كانسيلو (يوفنتوس) ونيلسون سيميدو (برشلونة الاسباني) وروبن دياش (بنفيكا)، المتوجين جميعا بالألقاب المحلية مع الفرق التي يدافعون عن ألوانها، بينما عاد غونزالو غيديش (فالنسيا الاسباني) بعد تعافيه من الاصابة.

ونشأ هؤلاء في أكاديمية بنفيكا، ويتوقع أن يحملوا مشعل الكرة البرتغالية التي يتخرج معظم نجومها من مدرسة سبورتينغ على غرار رونالدو.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي "حاولنا أن نكون مخلصين بأفكارنا بهدف الفوز بهذه المسابقة"، مضيفا أن "معايير (الاختيار) سهلة: الجودة الفنية والتكتيكية، الالتزام في اللعب وداخل المجموعة وعدد المباريات في النادي"، ما يفسر غياب ريناتو سانشيز (بايرن ميونيخ الالماني) وسيدريك سواريز وجواو ماريو (إنتر ميلان الايطالي).

ويغيب أيضا ريكاردو كواريسما وناني وأندريه سيلفا.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: بيتو (غوزتيب التركي) وجوزيه سا (أولمبياكوس اليوناني) وروي باتريسيو (ولفرهامبتون الانكليزي).

للدفاع: جواو كانسيلو (يوفنتوس الايطالي) وجوزيه فونتي (ليل الفرنسي) وبيبي (بورتو) وماريو روي (نابولي الإيطالي) ونيلسون سيميدو (برشلونة الاسباني) ورافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) وروبن دياش (بنفيكا).

للوسط: برونو فرنانديش (سبورتينغ لشبونة) ودانيلو بيريرا وجواو فيليكس (بورتو) وجواو موتينيو وروبن نيفيش (ولفرهامبتون) وبيتزي (بنفيكا) ووليام كارفاليو (بيتيس الاسباني).

للهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي) وغونزالو غيديش (فالنسيا الاسباني) وورافا سيلفا (بنفيكا) وديغو سوزا (سبورتينغ براغا)، وديوغو جوتا (ولفرهامبتون) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

