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دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية: رابيو سيغيب عن النهائي ضد إسبانيا لإصابته بكوفيد-19

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جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له لاعب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم أدريان رابيو للكشف عن فيروس كورونا إيجابية، وسيغيب بالتالي عن المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا المقررة الأحد في ميلانو كما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة السبت.

Reuters

وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي "لن يكون اللاعب ضمن عداد البعثة المتوجهة إلى ميلانو ولا يمكن اختيار لاعب بديل له".

وكان رابيو خضع برفقة جميع لاعبي المنتخب الفرنسي إلى فحص طبي الجمعة وظهرت النتائج السبت قبل التوجه إلى ميلانو، في حين جاءت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية كما أعلن الاتحاد الفرنسي.

وكان رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي خاض المباراة ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي والتي انتهت بفوز فريقه 3-2.

وأغلب الظن بأن أوريليان تشواميني الذي نزل احتياطيا بدلا من رابيو ضد بلجيكا أواخر المباراة سيشارك أساسيا ضد إسبانيا.

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