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دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية: ديماركو بدلاً من بيسينا في تشكيلة إيطاليا

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لجأ مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني إلى ظهير إنتر ميلان فيديريكو ديماركو لكي يعوض انسحاب لاعب الوسط ماتيو بيسينا من تشكيلة أبطال أوروبا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين.

AFP

واستفاد ديماركو (23 عاماً) من الإصابة التي تعرض لها بيسينا في فخذه خلال الخسارة التي تلقاها فريقه أتالانتا ضد ضيفه ميلان (2-3) الأحد في الدوري الإيطالي، لكي يحجز مكانه في تشكيلة "أتزوري" للمرة الأولى في مسيرته.

وهذا التغيير الثالث الذي يجريه مانشيني في تشكيلة الـ23 لاعباً التي اختارها لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الأربعاء ضد إسبانيا في ميلانو والمباراة النهائية أو مباراة المركز الثالث الأحد في "سان سيرو" أو "أليانز ستاديوم" في تورينو توالياً.

وتقام المواجهة الثانية في نصف النهائي الخميس بين فرنسا بطلة العالم وبلجيكا في "أليانز ستاديوم".

وخسر مانشيني أولاً جهود مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي ثم مدافع أتالانتا رافايل تولوي اللذين استبدلا بمهاجم يوفنتوس مويس كين وظهير ميلان دافيدي كالابريا توالياً.
                 
                  
 

دوري الأمم الأوروبية روبرتو مانشيني تشيرو إيموبيلي فيديريكو ديماركو
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