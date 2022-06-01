دوري الأمم الأوروبية: تياغو ألكانتارا يغادر معسكر "لا روخا"

وأشار المنتخب الوطني في بيان إلى أن تياغو "عانى من إصابة عضلية في الجزء الخلفي من ساقه اليمنى قبل بداية التجمع، ما سيمنعه من خوض المباريات الأربع المقررة الشهر الجاري في إطار دوري الأمم الأوروبية".

وأضاف أن لاعب خط وسط ليفربول الإنكليزي الذي لم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب "سيبقى في المعسكر التدريبي للمنتخب الإسباني حتى ما بعد المباراة ضد البرتغال الخميس 2 حزيران/يونيو على ملعب بينيتو فيامارين".

وحامت الشكوك حول إمكانية مشاركة ألكانتارا في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني 0-1 على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي فرنسا، لكنه شارك اساسياً وتم استبداله في الدقيقة 77 بالبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقرر مدرب "لا روخا" لويس أنريكي عدم استدعاء اي لاعب بدلا من ألكانتارا مكتفياً بقائمة من 24 لاعباً.

ويخوض المنتخب الإسباني وصيف النسخة الثانية من المسابقة القارية (خسر أمام فرنسا 1-2) أربع مباريات الشهر الحالي، فبعد البرتغال يسافر إلى براغ لمواجهة تشيكيا الأحد، ثم سويسرا في جنيف في 9 الحالي قبل أن يلعب مجدداً أمام تشيكيا في ملقة في 12 منه.



