دوري الأمم الأوروبية: الدنمارك تُسقِط فرنسا وهولندا تقسو على بلجيكا

بعد ستة أيام من الأحداث التي شهدها عند مداخله في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي (1-صفر)، كان "استاد دو فرانس" الجمعة على موعد مع سقوط لفرنسا بطلة العالم وحاملة اللقب في مستهل مشوارها في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية التي شهدت فوزاً كاسحاً لهولندا على بلجيكا في معقل الأخيرة 4-1.

في سان دوني، شمال العاصمة باريس، لم تكن بداية فرنسا بطلة العالم والفائزة بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا، في منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول واعدة، إذ سقطت على أرضها وبين جماهيرها 1-2 أمام الدنمارك بعدما كانت البادئة بالتسجيل.

وأبت كرواتيا وصيفة فرنسا في مونديال روسيا 2018، إلا أن ترافق "الديوك" في خيبتهم أيضاً بتلقيها هزيمة ثقيلة على أرضها أمام النمسا بثلاثية نظيفة سجلها ماركو أرناوتوفيتش (41) وميكايل غريغوريتش (54) ومارسيل سابيتسر (57) في المباراة الثانية للمجموعة ذاتها.

في باريس، مني الفرنسيون بهزيمة مفاجئة أمام الدنمارك، بعدما كانوا السباقين إلى التسجيل عبر بطل دوري أبطال أوروبا كريم بنزيمة (51)، قبل أن يردّ الضيوف بهدفي البديل أندرياس كورنيليوس (68 و88).

وبذلك، تصدرت النمسا المجموعة بفارق الأهداف أمام الدنمارك قبل مواجهتهما الإثنين على أرض الأولى، فيما تحل فرنسا ضيفة على كرواتيا.

وفي المجموعة الرابعة للمستوى الأول، كان تذمر نجم بلجيكا ومانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين من هذه المباريات التي تقام مباشرة بعد انتهاء الدوريات والمسابقات الأوروبية للأندية، في مكانه إذ سقط ورفاقه أمام هولندا في بروكسل 1-4 بعدما كانوا متخلفين برباعية نظيفة.

وسجلّ للفائز كل من ستيفن بيرغوين (40) وممفيس ديباي (51 و65) ودنزل دمفريس (61) في حين وقّع ميتشي باتشواي هدف الخاسر الوحيد (90+3).

وفي المجموعة الثالثة للمستوى الثالث فازت سلوفاكيا على بيلاروسيا 1-0 وكازاخستان على أذربيجان 2-0.

أما في المجموعة الأولى للمستوى الرابع فقد تغلّبت لاتفيا على أندورا 3-0 ومولدوفا على ليختنشتاين 2-0.