دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تُجبر إسبانيا على التعادل

وعلى ملعب "بينيتو فيامارين"، افتتح منتخب "لا روخا" التسجيل عن طريق لاعب يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا (25).

وانتظر المنتخب البرتغالي حتى الدقيقة 82 لإدراك التعادل عبر الجناح ريكاردو هورتا.

وفي المجموعة نفسها، حقق المنتخب التشيكي فوزاً ثمينًا على ضيفه السويسري بهدفين لواحد.

وبذلك، احتلت البرتغال المركز الثاني برصيد نقطة، على غرار إسبانيا في المركز الثالث، فيما تصدّرت جمهورية التشيك المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفي المستوى الثاني عن المجموعة الرابعة، فاز المنتخب النرويجي على نظيره الصربي بهدف نظيف، فيما حققت السويد انتصاراً على سلوفينيا بثنائية نظيفة.

وضمن منافسات المستوى الثالث تغلّبت اليونان على أيرلندا الشمالية 1-0 وكوسوفو على قبرص 2-0 لحساب المجموعة الثانية.

وضمن المستوى ذاته لكن في المجموعة الرابعة حققت جورجيا فوزًا كبيرًا على جبل طارق 4-0 في حين حسم التعادل 1-1 نتيجة مواجهة بلغاريا ومقدونيا الشمالية.

أما في المجموعة الثانية للمستوى الرابع فقد انتصرت إستونيا على سان مارينو بهدفين دون ردّ.