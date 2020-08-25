تشكيلة ألمانيا لدوري الأمم تخلو من نجوم بايرن ميونيخ

وقال لوف "أولويتي هي كأس أمم أوروبا العام المقبل لأنني أعرف الطاقة التي تتطلبها، لذلك قررت عدم استدعاء لاعبي بايرن ميونيخ أو لايبزيغ".

وسيغيب عن التشكيلة الرباعي مانويل نوير (القائد) وجوشوا كيميش وسيرج غنابري وليون غوريتسكا الذي قاد بايرن ميونيخ إلى لقبه السادس في المسابقة القارية العريقة بالفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر الأحد في المباراة النهائية في لشبونة.

والأمر ذاته بالنسبة لمدافعي لايبزيغ مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان اللذين خرج فريقهما من دور الأربعة لمسابقة دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان.

في المقابل، استدعى لوف نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) ويوليان دراكسلر وثيلو كيهرر (كلاهما باريس سان جيرمان) لعدم خوضهما مباريات كأساسيين في الدورة المجمعة في لشبونة، بالإضافة إلى الوافد الجديد للنادي البارفاري من مانشستر سيتي الإنكليزي لوروا سانيه.

وفي معرض رده عن سؤال بخصوص لاعبي بايرن ميونيخ جيروم بواتنغ وتوماس مولر المستبعدين من التشكيلة منذ كارثة مونديال 2018 في روسيا، قال لوف: "إنهما لاعبان استثنائيان لكننا قررنا بعد كأس العالم أن نراهن على لاعبين جدد من خلال منحهم الفرصة للتطور. دوري هو التطلع إلى المستقبل".

ووجه لوف الدعوة للمرة الأولى إلى المدافع الأيسر لأتالانتا الإيطالي روبن غوسنس (26 عاماً) الذي تألق مع فريقه ببلوغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا،

لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ فلوريان نيوهاوس (23 عاماً) وحارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان (30 عاماً) الذي استغل غياب نوير وحارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير-شتيغن الذي خضع لعملية جراحية في الركبة.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى:

برند لينو (أرسنال الانكليزي)، كيفن تراب (إينتراخت فرانكفورت) وأوليفر باومان (هوفنهايم).

- للدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، روبن غوسنس (أتلانتا الإيطالي)، ثيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي)، روبن كوخ (فرايبورغ)، أنطونيو روديغر (تشيلسي الإنكليزي)، نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) وجوناثان تاه (باير ليفركوزن).

- للوسط: يوليان براندت وايمري جان (بوروسيا دورتموند)، يوليان دراكسلير (باريس سان جيرمان)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، طوني كروس (ريال مدريد الإسباني)، فلوريان نيوهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ) وسيات سردار (شالكه).

للهجوم: لوكا فالدشميدت (فرايبورغ)، تيمو فيرنر (تشيلسي) ولوروا سانيه (بايرن ميونيخ).

