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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري الأمم الأوروبية

المنتخب البرتغالي يخطف الصدارة من إسبانيا

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اقترب المنتخب البرتغالي من بلوغ نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على منتخب جمهورية التشيك مستغلاً هزيمة إسبانيا أمام سويسرا ليخطف الصدارة منها.

REUTERS

وأمطر المنتخب البرتغالي شباك التشيك برباعية نظيفة سجلها كل من ديوغو دالوت (33 و52) وبرونو فيرنانديز (45) وديوغو جوتا (82). 

وفي مباراة أخرى، انهزم المنتخب الإسباني على أرضه أمام سويسرا 1-2.

وسجل كل من مانويل أكانجي (21) وبريل إيمبولو (58) هدفي الضيوف فيما جاء هدف الماتادور بواسطة جوردي ألبا (55). 

وقفز المنتخب البرتغالي إلى صدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول برصيد 10 نقاط ثم يأتي المنتخب الإسباني في مركز الوصافة بـ8 نقاط وسويسرا في المركز الثالث (6 نقاط) ومنتخب جمهورية التشيك في المركز الأخير بـ4 نقاط. 
 

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