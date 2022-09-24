المنتخب البرتغالي يخطف الصدارة من إسبانيا

وأمطر المنتخب البرتغالي شباك التشيك برباعية نظيفة سجلها كل من ديوغو دالوت (33 و52) وبرونو فيرنانديز (45) وديوغو جوتا (82).

وفي مباراة أخرى، انهزم المنتخب الإسباني على أرضه أمام سويسرا 1-2.

وسجل كل من مانويل أكانجي (21) وبريل إيمبولو (58) هدفي الضيوف فيما جاء هدف الماتادور بواسطة جوردي ألبا (55).

وقفز المنتخب البرتغالي إلى صدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول برصيد 10 نقاط ثم يأتي المنتخب الإسباني في مركز الوصافة بـ8 نقاط وسويسرا في المركز الثالث (6 نقاط) ومنتخب جمهورية التشيك في المركز الأخير بـ4 نقاط.

