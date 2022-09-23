المجر تصعق ألمانيا وإيطاليا ترسل إنكلترا إلى المستوى الثاني

في لايبزيغ حيث خرج الألمان منتصرين من مبارياتهم الـ11 الأخيرة في أطول سلسلة لهم في مدينة واحدة، واصلت المجر نتائجها الملفتة وألحقت رجال المدرب هانزي فليك بإنكلترا التي سقطت أمامها على أرضها 0-4، معززة بذلك حظوظها ببلوغ الدور نصف النهائي.

وهذا الفوز الأول للمجر على ألمانيا على صعيد المسابقات الرسمية منذ دور المجموعات لأولمبياد ميونيخ 1972 (4-1).

وتدين المجر بفوزها الثالث في هذه المجموعة وتصدرها أمام وصيفتها الجديدة وخصمتها المقبلة إيطاليا بفارق نقطتين، الى آدم شالاي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

ونجحت إيطاليا بتخطي ضيفتها إنكلترا في ميلانو بفضل هدف جاكومو راسبادوري (68).

وبهزيمة ثالثة بعد اللتين تلقتهما أمام المجر 0-1 في أرض الأخيرة و0-4 بين جماهيرها، هبطت إنكلترا الى المستوى الثاني قبل مواجهتها الإثنين مع غريمتها ألمانيا في "ويمبلي".



