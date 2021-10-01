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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

الإصابة تحرم المنتخب الإسباني من خدمات بيدري

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قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب الوسط بيدري سيغيب عن نهائيات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

Reuters

وتألق لاعب برشلونة البالغ عمره 18 عاما خلال مشوار إسبانيا لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 لكن عاودته إصابة في الفخذ كانت قد أبعدته لأسبوعين عن المباريات في سبتمبر/أيلول. وسيغيب أيضا عن مواجهة فريقه مع أتليتيكو مدريد يوم السبت.  

واستدعى لويس إنريكي مدرب إسبانيا برايس منديز لاعب سيلتا فيغو ليحل بدلا من بيدري. 

وكان إنريكي أثار علامات التعجب باختياره غافي (17 عاما) زميل بيدري في برشلونة ضمن التشكيلة.  

وشارك غافي، الذي مثّل إسبانيا على مستوى الناشئين فقط واحتفل بعيد ميلاده 17 في أغسطس/آب الماضي، أساسيا في مباراتين مع الفريق الكاتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.  

وتلتقي إسبانيا مع إيطاليا في ميلانو يوم الأربعاء من أجل مكان بالنهائي يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول بينما تلعب بلجيكا ضد فرنسا في المواجهة الأخرى في قبل النهائي يوم الخميس.  
 

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