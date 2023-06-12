إيطاليا تواجه إسبانيا بصفوف مكتملة

وأعلن الاتحاد الإيطالي للعبة أن لاعبي إنتر نيكولو باريلا وأليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو وفرانتشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان انضموا إلى المعسكر التدريبي في المركز الفني كوفيرتشيانو في فلورنسا وذلك عقب يومين من خسارة فريقهم أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (0-1) في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في اسطنبول.

وقال المدافع أتشيربي في مؤتمر صحافي "الرأس الآن هنا، في مباراة الخميس. هناك احترام لإسبانيا لكن ليس هناك أي خوف: نحن نعرف نقاط قوتهم وضعفهم".

وأكد أن المنتخب الإيطالي جعل من دوري الأمم هدفا حقيقيا لاستعادة التوازن بعد غيابه عن مونديال 2022 في قطر، وهي النسخة الثانية تواليا من كأس العالم التي غابت عنها إيطاليا بطلة أوروبا.

وقال "ربما كان عدم التأهل لكأس العالم خطأنا. الآن هناك دوري الأمم، نريد الفوز بلقب، وسنبذل مجهودا إضافيًا لتحقيقه".

وبمناسبة المؤتمر الصحافي، أشاد الاتحاد الإيطالي بالرئيس السابق لنادي ميلان سيلفيو برلوسكوني الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني لقنوات التلفزيون "إنه يوم حزين للجميع لأن سيلفيو برلوسكوني رجل قدم الكثير لإيطاليا".

وهنا القائمة:



- لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، غولييلمو فيكاريو (إمبولي).

- للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وأليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، رافايل تولوي (أتالانتا)، ليوناردو سبيناتسولا (روما).

- للوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي ولورنتسو بيليغريني (روما)، دافيدي فراتيزي (ساسوولو)، جورجينيو (أرسنال الإنكليزي)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)، نيكولا زانيولو (غلطة سراي التركي).

- للهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ويلفريد نيونتو (ليدز يونايتد الإنكليزي)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (أتليتيكو تيغري الأرجنتيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو).