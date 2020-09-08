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دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

إصابة لاعب إيطاليا زانيولو بقطع في الرباط الصليبي

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أصيب لاعب المنتخب الايطالي لكرة القدم نيكولو زانيولو بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال المباراة ضد نظيره الهولندي الإثنين في أمستردام في دوري الأمم الأوروبية وسيخضع لعملية جراحية الاربعاء كما أعلن ناديه روما الثلاثاء.

AFP

وسيغيب تسانيولو (21 عاما) مرة جديدة عن الملاعب لعدة أشهر علماً بأنه عانى من إصابة مماثلة لكن في ركبته اليمنى وغاب فترة طويلة قبل أن يعود في القسم الثاني من الموسم الفائت.

ووقعت الاصابة عندما ارتطم زانيولو بلاعب وسط منتخب هولندا دوني فان دي بيك قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا بهدف يتيم.

وقال روما في بيان إن "نيكولو زانيولو سيخضع لعملية جراحية الأربعاء بعد أن أكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن اللاعب أصيب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 19 أيلول/سبتمبر حيث يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا، قبل أن يستضيف في المرحلة الثانية يوفنتوس بطل المواسم التسعة الأخيرة في 27 أيلول/سبتمبر.

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