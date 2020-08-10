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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا تواجه البرتغال استعداداً لخوض دوري الأمم

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قال المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إنه سيواجه نظيره البرتغالي بطل أوروبا في مباراة ودية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل في إطار الاستعدادات لمبارياته المقبلة في دوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق من الشهر نفسه.

Reuters

وستقام المباراة في البرتغال قبل أن تواصل إسبانيا مسيرتها في البطولة القارية، على أرضها في مواجهة سويسرا في العاشر من الشهر نفسه ثم تلعب خارج أرضها في مواجهة أوكرانيا في 13 تشرين الأول-أكتوبر.  

وسيبدأ المنتخب الإسباني الذي يدربه لويس إنريكي مسيرته في الدوري الأوروبي للأمم خارج أرضه أمام ألمانيا في الثالث من سبتمبر-أيلول المقبل ثم يستضيف نظيره الأوكراني بعدها بثلاثة أيام.

وأخر مواجهة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال كانت في دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا وكانت مباراة مثيرة أحرز خلالها كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ثلاثية من الأهداف (هاتريك).  
 

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