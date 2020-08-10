إسبانيا تواجه البرتغال استعداداً لخوض دوري الأمم

وستقام المباراة في البرتغال قبل أن تواصل إسبانيا مسيرتها في البطولة القارية، على أرضها في مواجهة سويسرا في العاشر من الشهر نفسه ثم تلعب خارج أرضها في مواجهة أوكرانيا في 13 تشرين الأول-أكتوبر.

وسيبدأ المنتخب الإسباني الذي يدربه لويس إنريكي مسيرته في الدوري الأوروبي للأمم خارج أرضه أمام ألمانيا في الثالث من سبتمبر-أيلول المقبل ثم يستضيف نظيره الأوكراني بعدها بثلاثة أيام.

وأخر مواجهة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال كانت في دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا وكانت مباراة مثيرة أحرز خلالها كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ثلاثية من الأهداف (هاتريك).

