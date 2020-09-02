أسنسيو يترك المنتخب الإسباني بسبب الإصابة

وجاء في بيان صادر عن المنتخب: "خضع لاعب خط الوسط لفحوصات طبية منعته من التدريب مع زملائه. كشفت صورة الرنين المغناطيسي أن الورم في الركبة يتطلب بضعة أيام من الراحة. وبسبب هذا الألم، سيترك اللاعب الفريق في الساعات القليلة المقبلة".

وغاب أسنسيو عن معظم فترات موسم 2019-2020 بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى خلال مباراة ودية ضد أرسنال الانكليزي في ميامي في تموز/يوليو من العام الماضي.

خصع لجراحة في آب/أغسطس 2019 وبدأ بعدها عملية إعادة التأهيل لفترة ثمانية اشهر، واستفاد من توقف المنافسات قرابة ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ما مكنه من خوض مباريات الليغا مع النادي الملكي بعد الاستئناف.

وبحسب الصحف الإسبانية، سيعود أسنسيو (24 عاماً) الذي لعب 24 مباراة مع المنتخب الاول إلى الفريق الطبي لريال مدريد الذي سيقيّم حالته استعداداً للموسم الجديد.

وتلتقي إسبانيا مع المانيا في شتوتغارت الخميس في افتتاح النسخة الثانية من دوري الامم الاوروبية على أن تستضيف أوكرانيا الأحد على ملعب الفريدو دي ستيفانو في المقر التدريبي لريال مدريد في فالديبيباس في ضواحي العاصمة الاسبانية، حيث خاض مبارياته في الدوري المحلي بعد الاستئناف في حزيران/يونيو الفائت خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير قبل ان يحرز اللقب.