أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن خطة تعويض خاصة للجماهير بعد أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس.

وتشمل الخطة إعادة أموال المشجعين الذين اشتروا التذاكر وكانوا الأكثر تضرراً بصعوبة الوصول إلى الملعب.

ويغطي نظام الاسترداد جميع التذاكر الخاصة بنادي ليفربول، وبناءً على ذلك سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعويض نادي ليفربول عن القيمة الإجمالية لهذه التذاكر، وسيقوم النادي بمعالجة المبالغ المستردة لمشجعيه، فيما ستتم معالجة المبالغ المعادة لمشجعي ريال مدريد الذين يستوفون معايير الاسترداد.

وقام "اليويفا" بإعداد تقرير مستقل حول الأحداث التي أحاطت بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في باريس يوم 28 مايو 2022، بين ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني والذي انتهى بفوز الفريق الملكي بهدف نظيف.

وكان النهائي الذي أقيم على ملعب استاد دو فرانس في ضواحي باريس، قد تأخر موعد انطلاقه 36 دقيقة بسبب التوترات خارج الملعب، ومحاولة العديد من المشجعين تسلّق بوابات السياج والدخول بالقوة ما أدى إلى تصدي عناصر الشرطة لهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.