معاقبة "يويفا" لأتلتيكو جاءت بسبب "سلوك عنصري" من مشجعيه في مواجهة الذهاب.

وكان فريق العاصمة الإسبانية حل ضيفاً على مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي في الخامس من نيسان/أبريل الحالي وخسر بهدف نظيف.

وسيتعين على أتلتيكو أن يحدد الاقسام التي سيغلقها و"التي يجب أن تشمل 5000 مقعد على الأقل" ورفع مكانها يافطة يكتب عليها "لا للعنصرية"، وفقًا للهيئة التأديبية للاتحاد الأوروبي.

وفتح يويفا الجمعة تحقيقًا تأديبيًا ضد بطل إسبانيا بسبب "السلوك التمييزي" لأنصاره خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الفائت، وكذلك بسبب "إلقاء مقذوفات".