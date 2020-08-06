وقال "يويفا" بعد اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم الاتحادات الأعضاء الـ 55، إنه من أجل الاستجابة "للقيود المفروضة على السفر والتزامات الحجر الصحي" بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، "قد يتعين نقل بعض المباريات" من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى بلدان أو ملاعب محايدة.

وبناء على ذلك اقترحت أربعة اتحادات هي بولندا والمجر واليونان وقبرص ملاعبها لتكون ملاذا للعب المباريات "دون قيود".

وتنطلق مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا السبت حيث تقام مباراتان في سويسرا، في كولوفاراي، بجوار مقر "يويفا"، تجمع الأولى تري فيوري (سان مارينو) مع لينفيلد (ايرلندا الشمالية) والثانية دريتا (كوسوفو) مع إنتر إسكالديس (أندورا).

وأشار "يويفا" إلى أن المباريات الدولية المقررة في أيلول/سبتمبر يمكن أن تقام على أرض محايدة.

ولفت الاتحاد القاري إلى أنه سيتم إجراء تحديث للوضع الجديد بما في ذلك قضية اقامة المباريات خلف أبواب موصدة في منتصف آب/اغسطس.



