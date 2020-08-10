وجاء إعلان الـ"يويفا" على الرغم من قيام أتلتيكو بإلغاء حصة تدريبية صباحية بعد الإعلان عن إصابة شخصين في النادي بفيروس كورونا المستجد.

من جهته أعلن أتلتيكو أن المصابين بفيروس كورونا هما الظهير الايسر الكرواتي سيمي فرساليكو والجناح الارجنتيني انخل كوريا مؤكداً أن نتائج الحالات الأخرى للاعبيه وجهازه الفني سلبية.

وكان فريق العاصمة الإسبانية قد أعلن الأحد عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة.

وقال أتلتيكو في بيان أصدره الاحد إنه بعد سلسلة من الفحوص "اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، الاتحاد الاسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وتُعد إسبانيا من أكثر البلدان تضرراً بالجائحة حيث سجلت 28500 حالة وفاة من أصل 310 آلاف إصابة.

وعلى الرغم من أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ آذار/مارس، هناك مخاوف من أن أعداد الإصابات عادت لترتفع مرة أخرى.

وسبق للجار اللدود ريال مدريد أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس "كوفيد-19" قبل خوض اياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، لكن النادي الملكي لن يسافر الى لشبونة لأنه خسر مجددا الجمعة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2، وهي نفس النتيجة التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس بدون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي تقام أيضاً ببطولة مصغرة اعتباراً من ربع النهائي في ألمانيا.

وتنطلق البطولة المصغرة اعتباراً من الإثنين وصولا الى النهائي المقرر في 21 آب/أغسطس، ويلتقي إشبيلية الخميس في ربع النهائي مع وولفرهامبتون الإنكليزي في دويسبورغ.