وبكر يوفنتوس بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الرابعة عندما ارتقى الدولي البولندي أركاديوش ميليك إلى كرة عرضية للاعب الوسط الارجنتيني المعار من باريس سان جرمان الفرنسي لياندرو باريديس وتابعها داخل المرمى.

ونجح بنفيكا في إدراك التعادل في الدقيقة 43 عبر جواو ماريو من ركلة جزاء.

وأنقذ حارس مرمى بنفيكا الدولي اليوناني اوديسياس فلاخوديموس مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لميليك (51).

ومنح البرازيلي دافيد نيريس التقدم للفريق البرتغالي بكرة ساقطة (55).

وخاض يوفنتوس مباراة اليوم في غياب أكثر من لاعب أساسي أبرزهم فيديريكو كييزا والفرنسي أدريان رابيو ومواطنه بول بوغبا وحارس مرماه الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني.

وبات فريق "السيدة العجوز" في و ضعية صعبة وتلوح أمام جماهيره مسألة الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس مباراتيه الأوليين في دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في المسابقة.



