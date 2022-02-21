فريق السيدة العجوز يعوّل على نسيان نتائجه المحلية المتأرجحة حيث تعادل في آخر مباراتين بالدوري ليتراجع إلى المركز الرابع، ويبحث الفريق عن العودة بنتيجة إيجابية من ميدان الغواصات الصفراء تسهّل من مهمته في جولة الإياب من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من أمجد المسابقات الأوروبية، وستكون الأنظار مصوّبة خلال المواجهة على الوافدين الجديدين ليوفنتوس الصربي دوشان فلايوفيتش والسويسري دينيس زكريا من أجل إحداث الفارق لمصلحة الفريق الزائر.

