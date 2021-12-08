وسجل هدف يوفي الوحيد مهاجمه مويس كين 18 برأسية ممتازة بعد كرة مرفوعة بالقدم اليسرى من الخارج بواسطة فيديريكو بيرنارديسكي.

وحصل فريق "السيدة العجوز" على فرص عدّة للخروج بغلّة أكبر من الأهداف، إلا أنّ الحظ عاند الفريق الإيطالي الذي اكتفى بالفوز بهدف وحيد على الفريق السويدي الذي ودّع المسابقة بنقطة يتيمة من تعادل واحد من أصل ست مباريات.

وبهذا الفوز رفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 15 نقطة وأنهى الدور الأول متصدراً بخمس انتصارات مقابل خسارة واحدة، يليه تشيلسي بـ13 نقطة، أما زينيت فحل ثالثاً بـ5 نقاط، ومالمو في المركز الأخير بنقطة واحدة.