وسجّل الأرجنتيني باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 45+2.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة تغلب فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-صفر.

ويتصدّر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة ويحل أتلتيكو في المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الثالث وأربع نقاط عن لوكوموتيف الأخير.

وسيكون فريق "الروخيبلانكوس" مطالباً بالفوز أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو في المباراة الأخيرة لحساب دور المجموعات إذ يستقبل منافسه المباشر باير ليفركوزن ضيفه الإيطالي يوفنتوس.

يذكر أنّ فريق "السيدة العجوز" قد حجز بطاقة العبور سلفاً بيد أنه تأكد من ضمان الصدارة.

