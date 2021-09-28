وبعدما افتتح كل من الفريقين مشواره في المجموعة بثلاث نقاط بعد فوز تشيلسي على زينيت سان بطرسبورغ الروسي في ملعبه 1-صفر ويوفنتوس على مضيفه مالمو السويدي 3-صفر، ستكون المواجهة في تورينو الأربعاء مفصلية إلى حد كبير في تحديد هوية الفريق الذي سيكون السبَّاق الى حسم تأهله وحتى الصدارة.

ظروف متناقضة للفريقين

ويخوض الفريقان اللقاء في ظروف متناقضة، فيوفنتوس الذي استهل الدوري المحلي بأربع مباريات من دون فوز، نجح في الخروج منتصراً في المرحلتين الماضيتين وإن كان بصعوبة بالغة، فيما يدخل تشيلسي اللقاء على خلفية هزيمة أولى للموسم وقد تلقاها في نهاية عطلة الأسبوع على أرضه ضد مانشستر سيتي في مواجهة كانت الأولى بين الفريقين منذ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

لكن فوز الأحد على سمبدوريا 3-2 كان مكلفاً ليوفنتوس إذ خسر جهود مهاجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة، ما سيحرمهما من المشاركة في موقعة الأربعاء بحسب ما أكد مدربهما ماسيميليانو أليغري.

ومن المتوقع أن يعول أليغري في خط المقدمة على فيديريكو كييزا والعائد مجدداً الى "السيدة العجوز" مويز كين.

ويأمل يوفنتوس أن يكرر سيناريو المواجهة الأخيرة له مع تشيلسي في تورينو حين اكتسح النادي اللندني 3-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في دور المجموعات أيضاً، وحينها كان الفريق اللندني حاملاً أيضاً للقب القاري الذي أحرزه في صيف ذلك العام للمرة الأولى في تاريخه على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

لكن الظروف مختلفة حالياً، إذ أن يوفنتوس يمر بمرحلة انتقالية صعبة أدت إلى تنازله عن لقب الدوري المحلي بعدما احتكره طيلة تسعة أعوام، وهو انتظر الموسم المنصرم حتى المرحلة الختامية من "سيري أ" لحسم المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ورغم الخسارة الأولى للموسم، بدا المدرب الألماني لتشيلسي توماس توخيل واثقاً من قدرة فريقه في مواجهة يوفنتوس الذي سبق أيضاً أن التقى النادي اللندني في ثمن نهائي موسم 2008-2009 وخرج على يده بالخسارة ذهاباً صفر-1 والتعادل إياباً في تورينو 2-2، وهي نفس نتيجة لقائهما الأول في دور المجموعات لموسم 2012-2013.

وقال توخل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي "لا يهمنا ضد أي فريق سنلعب. علينا أن نلعب بأسلوبنا وأن نكون أفضل منهم. الأمر يتعلق بجعل الخصم أقل أداءً. هذا ما فعله سيتي بنا من خلال الضغط العالي".

وشدد الألماني على أهمية لعب التمريرات الأرضية القصيرة، قائلاً "لا أشعر بتاتاً بالثقة عندما نقرر أن نلعب الكرات العالية".

