يوفنتوس يشد الرحال إلى بورتو متسلحاً برونالدو وعطشه للقب المرموق من قبل beIN SPORTS February 17, 2021 11:01 2:15 دقيقة يشد يوفنتوس الرحالَ إلى بورتو متسلحاً بنجمه كريستيانو رونالدو لمواجهةِ فريقها المحلي في سعيه نحو لقبٍ تفتـقدُه خزائنُه منذ ربع قرن. تقارير إخبارية بورتو البرتغالي دوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو يوفنتوس -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة دي يونغ: "من الصعب جداً شرح ما حدث" 1:19 دقيقة مبابي: "بإمكاننا الإطاحة بأي منافس" 1:19 دقيقة صلاح: "المباراة أعادتنا إلى أسلوبنا المعهود" 4:48 دقيقة فينغر يرشّح سان جيرمان لنيل لقب دوري أبطال أوروبا 6:22 دقيقة سان جيرمان يكبدّ برشلونة هزيمة ثقيلة 3:25 دقيقة ليفربول يُسقط لايبزيغ ويضع قدماً في ربع النهائي 0:35 دقيقة ميسي يواصل صناعة التاريخ مع برشلونة 3:45 دقيقة فوز باهر للأهلي المصري على المريخ السوداني 0:29 دقيقة المغرب يستهل مشواره بالفوز على غامبيا 0:22 دقيقة الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا