سجّل للـ"بيانكونيري" البرازيلي أليكس ساندرو (23) والأرجنتيني باولو ديبالا (45 من ركلة جزاء) والإسباني ألفارو موراتا (45+1).

وجاء الفوز مهمًا من الناحية المعنوية لفريق "السيدة العجوز" الذي يعاني في بداية الموسم بعد أن وجد نفسه متأخرا في المركز 16 من الدوري الإيطالي بعد تعادل وخسارتين في الجولات الثلاث الأولى كان آخرها خسارة أمام نابولي بنتيجة 1-2 السبت الماضي.

وواجه يوفنتوس بداية موسم عصيبة بعد رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه القديم-الجديد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وضمن ذات المجموعة حقق تشيلسي الإنكليزي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بتغلبه على ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي بهدف دون ردّ من توقيع البلجيكي روميلو لوكاكو (69).

