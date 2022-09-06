

سيعاني يوفنتوس في مباراته على ملعب حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان، من الغياب الكبير لمهاجمه الأرجنتيني آنخل دي ماريا المُصاب.

يأتي ذلك في غياب الجاهزية لعدد من لاعبي البيانكونيري وعلى رأسهم ثنائي الدفاع دانيلو وأليكس ساندرو.

مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس - معلومات البث مباشر

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