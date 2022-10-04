يورغن كلوب يشيد بأداء لاعبيه من قبل beIN SPORTS October 4, 2022 23:58 1:42 دقيقة أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بأداء فريقه وذلك بعد فوزه المستحق على ضيفه غلاسكو رينجرز في دوري الأبطال مضيفاً أن فريقه سيطر على المباراة وحسّن من صلابته الدفاعية وتمكن من خلق العديد من الفرص. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة تشافي: خضنا مباراة صعبة أمام إنتر 1:42 دقيقة يورغن كلوب يشيد بأداء لاعبيه 1:31 دقيقة سباليتي: قدمنا مباراة ممتازة 1:22 دقيقة صلاح: "التغييرات التي أجراها كلوب كانت مجدية" 3:09 دقيقة مواجهة فرانكفورت وتوتنهام تنتهي على وقع التعادل 4:43 دقيقة كلوب بروج يواصل عروضه القوية ويُسقط أتليتيكو مدريد 3:53 دقيقة إنتر يقتنص فوزاً بشق الأنفس من ضيفه برشلونة 6:18 دقيقة نابولي يقترب من ثمن النهائي بفوز ساحق على آياكس 1:24 دقيقة افتتاح مركز خدمات هيّا لتقديم الدعم للجمهور 3:49 دقيقة ليفربول يحقق فوزاً مستحقاً على غلاسكو رينجرز