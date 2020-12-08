ويستون ماكيني: "تسلّحنا بالثقة في مواجهة برشلونة" من قبل beIN SPORTS December 8, 2020 23:52 1:41 دقيقة قال متوسط الميدان الأميركي ويستون ماكيني إن فريقه يوفنتوس تسلّح بالثقة في المواجهة التي كسبها الثلاثاء أمام برشلونة الإسباني على ملعب "كامب نو" بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا برشلونة يوفنتوس ويستون ماكيني -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة لامبارد: "مباراة صعبة" 1:41 دقيقة ويستون ماكيني: "تسلّحنا بالثقة في مواجهة برشلونة" 3:58 دقيقة تشيلسي يتعادل مع كراسنودار وفوز إشبيلية خارج ملعبه 0:31 دقيقة مباراة سان جيرمان وباشاكشهير تٌستأنف الأربعاء 4:47 دقيقة لايبزيغ يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 4:02 دقيقة يوفنتوس "رونالدو" يُسقط برشلونة "ميسي" بالثلاثة 3:37 دقيقة لاتسيو يبلغ مراده ويتأهل إلى ثمن النهائي 0:36 دقيقة قطر تشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال 0:50 دقيقة ديشان يمتدح منتخبي أوكرانيا وفنلندا 0:56 دقيقة باخ يتحدّث عن تقليص عدد الألعاب في أولمبياد طوكيو