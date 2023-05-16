ووكر: جاهزون لحفر اسمنا في تاريخ البطولة من قبل beIN SPORTS May 16, 2023 16:11 8:46 دقيقة أكد مدافع نادي مانشستر سيتي كايل ووكر إن المباراة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ هامة للغاية وهم جاهزون لحفر اسمهم في تاريخ البطولة. دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي كايل ووكر -آخر الفيديوهات 8:46 دقيقة ووكر: جاهزون لحفر اسمنا في تاريخ البطولة 11:42 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لبيب قبل لقاء ريال مدريد 0:49 دقيقة أنظار عشاق كرة السلة في العالم تتجه إلى معقل دنفر 0:42 دقيقة الجزائري إسماعيل بن ناصر يخضع لعملية جراحية 3:26 دقيقة سن الـ36 لم تمنع أوليفييه جيرو من مواصلة التألق 2:43 دقيقة ميلان يتطلع لقلب الطاولة على جاره فهل ينجح؟ 2:28 دقيقة باريلا أحد أسلحة النيراتزوري لبلوغ النهائي الحُلم 2:27 دقيقة صراع محتدم على التتويج بلقب الدوري الألماني 2:35 دقيقة إنتر يتطلع لبلوغ نهائي أمجد الكؤوس من بوابة جاره 1:51 دقيقة كابيلي ينفي وجود صدام بين الجماهير ولاعبي ميلان