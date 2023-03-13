وقائع المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل مواجهة لايبتسيغ من قبل beIN SPORTS March 13, 2023 14:47 26:53 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل مواجهة لايبتسيغ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مقابلات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي لايبتسيغ -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة هزيمة مفاجئة لبوكا جونيورز 26:53 دقيقة المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل مواجهة لايبتسيغ 1:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على جيرونا 3:07 دقيقة الاتحاد المنستيري يبهر في كأس الاتحاد الإفريقي 0:47 دقيقة الركراكي يعلن قائمة المغرب لمواجهة البرازيل الودية 0:40 دقيقة بنفيكا يعزز صدارته للدوري البرتغالي 0:56 دقيقة أياكس أمستردام يواصل انتصاراته 3:29 دقيقة مدفيديف يواصل تقدمه في بطولة إنديان ويلز 2:04 دقيقة دنفر ناغتس المتصدر يخسر للمرة الثالثة توالياً 4:39 دقيقة تعادل مخيب لمارسيليا أمام ستراسبورغ