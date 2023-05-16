وقائع المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS May 16, 2023 19:38 34:24 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي أنشيلوتي لوكا مودريتش -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة مباراة إنتر 0-0 ميلان - التغطية الخاصة 34:24 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي 1:28 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ ربع نهائي بطولة روما للماسترز 8:46 دقيقة ووكر: جاهزون لحفر اسمنا في تاريخ البطولة 0:25 دقيقة برشلونة يعلن رحيل مديره الرياضي جوردي كرويف 11:42 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لبيب قبل لقاء ريال مدريد 0:49 دقيقة أنظار عشاق كرة السلة في العالم تتجه إلى معقل دنفر 0:42 دقيقة الجزائري إسماعيل بن ناصر يخضع لعملية جراحية 3:26 دقيقة سن الـ36 لم تمنع أوليفييه جيرو من مواصلة التألق 2:43 دقيقة ميلان يتطلع لقلب الطاولة على جاره فهل ينجح؟