وقائع المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول March 14, 2023 14:13 7:46 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة الفيفا يتجه للمصادقة على النظام الجديد لكأس العالم 0:29 دقيقة الاتحاد الإكوادوري يقدّم سانشيز 2:28 دقيقة قمة محتدمة بين بورتو وإنتر في إياب ثمن النهائي 3:32 دقيقة مانشستر سيتي يرفع شعار الفوز أمام لايبتسيغ 1:12 دقيقة مدرب بورتو يؤكد على صعوبة مواجهة إنتر 0:39 دقيقة تعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي 0:46 دقيقة القاضي يلغي تسجيل غافي في الفريق الأول لبرشلونة 0:51 دقيقة نادي قطر يقلب تأخره أمام الأهلي وفوز مهم للعربي 1:14 دقيقة تشافي منزعج من طريقة استقبال برشلونة 0:50 دقيقة سبيتار يعلن مغادرة نيمار للمستشفى