وقال أنشيلوتي إنّ ريال مدريد استحق الوصول إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أهمية عملية الدمج التي يقوم بها بين لاعبي الخبرة والمواهب الشابة الموجودة في ريال مدريد.

وأضاف أنشيلوتي: "الوصول إلى النهائي هو نجاح كبير بالنسبة لنا، نحن نعلم مدى مطالب هذا النادي وكل شيء يتعلق بتاريخ النادي، نعتقد أننا قضينا موسمًا جيدًا للغاية، الآن نحن قريبون جدًا من تحقيق شيء ضخم هذا الموسم، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه، نحن هادئون جدًا في المعسكر، هذا الفريق جيد جدًا في التعامل مع ضغط هذه المباريات".

وفيما يتعلّق بتحسن كريم بنزيمة منذ أن دربه لأول مرة: "أصبح الآن يتمتع بشخصية وقيادة أكثر داخل وخارج الملعب، ما لم يتغير هو جودته، لأن هذه هي قوته الرئيسية في كونه متواضعًا".

وأشار مارسيلو إلى العلاقة الجيدة الموجودة بين الكادر الفني واللاعبين مؤكداً أنّ صراحة أنشيلوتي أسهمت بشكل كبير في نجاح ريال مدريد والسيطرة على غرفة الملابس.

ولم ينس كورتوا التذكير بخسارته للمباراة النهائية أمام ريال مدريد بالذات عندما كان حارساً لجاره أتلتيكو مدريد مشدداً على رغبته في الفوز بأول لقب له بدوري أبطال أوروبا.