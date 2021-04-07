متابعة : محمد أنور قلمامي

قطع تشيلسي شوطا كبيرا نحو بلوغ دور الأربعة لأمجد الكؤوس الأوروبية بعدما تغلّب على مضيفه بورتو (2-0) والذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بيوفنتوس الإيطالي من الدور ثمن النهائي.

وسجّل مايسون ماونت (32) بن تشلويل (85) هدفي اللقاء.

ودارت المباراة التي يُعدّ فيها بورتو مضيفاً على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية بسبب قيود السفر السارية بين إنكلترا والبرتغال.

ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.

وحافظ تشيلسي، بطل المسابقة عام 2012 ووصيفها عام 2008، على سجله الرائع دون خسارة خارج قواعده للمباراة الثامنة على التوالي في مختلف المسابقات.

وكان الفريق البرتغالي الطرف الأفضل في المباراة خصوصاً في شوطها الأول وضغط بقوة على ضيفه بحثا عن هز شباكه لكن الفريق اللندني كان يقظا واستغل أخطاء منافسه على أكمل وجه.

تفاصيل المباراة

نهاية المبارة بفوز تشيلسي على بورتو (2-0).

الدقيقة 85: بن تشلويل يضيف الهدف الثاني للبلوز بعد خطأ فادح من المكسيكي كورونا ومجهود رائع من الدولي الإنكليزي.

جملة من التغييرات في تشكيلتي الفريقين والمباراة باتت بين أخذ ورد.

مطالبة من بورتو بركلة جزاء بعد تدخل أزبيلكويتا على ماريغا. الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش يستشير حكام الـ"VAR" ثمّ يأمر بمواصلة اللعب.

الدقيقة 69: المالي ماريغا يسدّد بقوة وميندي يستأسد.

الدقيقة 64: الإسباني سيزار أزبيلكويتا يردّ برأسية قوية لم تأت بالجديد.

استعاد بورتو زمام الأمور مع تتالي المحاولات على مرمى الحارس المتألق ميندي. عودة تنذر باهتزاز شباك البلوز !

الدقيقة 57: تسديدة قوية مقوّسة من الكولومبي لويس دياز مرّت محاذية للقائم الأيسر للحارس ميندي.

الدقيقة 51: المالي ماريغا يهدر فرصة ذهبية بعد انفراد بالحارس البارع ميندي.

الدقيقة 47: الألماني تيمو فيرنر كان قريباً من مضاعفة النتيجة للبلوز لكن رأسيته علت مرمى أغوستين ماركيسن. الفرصة كان وراءها المتألق ماونت من جديد.

تشيلسي يظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني ! يبدو أن فريق الألماني توخيل يرغب في إنهاء التشويق وتسجيل أهداف أخرى.

بداية الشوط الثاني

شوط أول شهد سيطرة لزملاء المكسيكي خيسوس كورونا الذين أبلوا البلاء الحسن لكنهم فشلوا في ترجمة السيطرة لأهداف.

أما تشيلسي فقد لعب بتحفظ كان مبالغاً فيه في بعض الأحيان لكنه استغل أحد الأخطاء التي وقع فيها دفاع بورتو ليخرج متقدماً ويسجّل هدفاً غالياً قد يكون له تأثير كبير في تحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي في مباراة الإياب.

نهاية الشوط الأول بتقدّم تشيلسي على بورتو بهدف دون رد.

الدقيقة 45: محاولة رأسية من الصربي ماركو غروجيتش تصدّى لها حارس "البلوز" دون مشاكل.

الدقيقة 43: رأسية المخضرم "بيبي" كادت تمنح بورتو التعادل لو لا براعة حارس تشيلسي ميندي.

هدف ماونت هو الأول للدولي الإنكليزي الشاب (22 عاماً) ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

الدقيقة 32: مايسون ماونت يباغت بورتو بهدف رائع ! إمداد ذكي من الإيطالي جورجينيو لماونت الذي روّض الكرة بشكل مميز وسدد أرضية في الزاوية البعيدة عن الحارس الأرجنتيني أغوستين ماركيسن.

الدقيقة 24: حامي عرين "البلوز" ميندي يتدخل من جديد ويمنع بورتو من افتتاح النتيجة إثر ركنية خطيرة ومحاولة من البرازيلي أوتافيو.

تشيلسي لم يظهر حتى الآن ! يبدو أن الهزيمة الأخيرة أمام وست بروميتش ألبيون 5-2 في الدوري الإنكليزي الممتاز ألقت بظلالها على الفريق ودفعت المدرب الألماني توماس توخيل لتأمين الدفاع واللعب بتحفظ.

الدقيقة 13: الكولومبي أندريس أوريبي يسدّد بقوة لكن تصويبته تعلو مرمى السنغالي إدوار ميندي.

الدقيقة 12: محاولة أولى في اللقاء من المالي موسى ماريغا لكن دفاع تشيلسي بالمرصاد.

"معركة" حامية الوطيس في وسط الميدان وكل طرف يحاول الاستحواذ على الكرة والسيطرة على إيقاع اللعب.

فترة جس نبض بين الفريقين ولا وجود لفرص تذكر.

صافرة البداية

الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش يدير الموقعة المرتقبة بين بورتو وتشيلسي

ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إشبيلية يحتضن موقعة بورتو وتشيلسي بسبب تداعيات وباء كورونا والقيود المفروضة على السفر بين البلدين.

ينشد بورتو ثاني الدوري البرتغالي مواصلة السير على نهج النتائج الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع توالياً بجميع المسابقات.

أما تشيلسي خامس الـ"بريمرليغ" فسيعمل على إعادة البسمة لجماهيره بعد سقوطه المفاجئ السبت الماضي أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون 5-2 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة بورتو