هيريرا: نحن من خيرة الفرق في العالم من قبل beIN SPORTS November 24, 2021 23:58 0:55 دقيقة أكد الإسباني أندر هيريرا أن باريس سان جيرمان من خيرة الفرق في العالم ولديه أفضل اللاعبين ومدرب من أفضل المدربين وذلك رغم الخسارة من مانشستر سيتي 2-1. مقابلات باريس سان جيرمان مانشستر سيتي أندير هيريرا -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة أنشيلوتي يشيد بأداء لاعبي ريال مدريد 1:24 دقيقة ماذا قال جيسوس عن مواجهة باريس سان جيرمان ؟ 0:55 دقيقة هيريرا: نحن من خيرة الفرق في العالم 3:03 دقيقة ليفربول يُضيف بورتو إلى لائحة "ضحاياه" 1:53 دقيقة غوارديولا يعلق على فوز مان سيتي 2:23 دقيقة ميلان ينتزع الانتصار من قلب مدريد 4:29 دقيقة الملكي يثأر من شيريف ويبلغ دور الـ16 5:04 دقيقة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يبلغان ثمن النهائي 4:18 دقيقة سبورتينغ إلى ثمن النهائي على حساب دورتموند 4:33 دقيقة ثنائية دجيكو تقود إنتر لفوز صريح على شاختار