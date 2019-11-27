هندرسون: كنا نريد إنهاء المهمة لكن نابولي عقد المهمة من قبل beIN SPORTS November 27, 2019 23:44 1:31 دقيقة يعتقد جوردان هندرسون بأن قوة وجودة نابولي هي من عقدت مهمة ليفربول بالتأهل إلى الدوري الثاني من دوري أبطال أوروبا وذلك بعد التعادل 1-1. -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة بدر المطوع...القائد الذي تواضع رغم تميزه 0:25 دقيقة الرشيدي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 3:55 دقيقة الأزرق الكويتي يتألق ويحسم دربي الخليج بفوز عريض 0:38 دقيقة جواو فيليكس يحرز جائزة "الفتى الذهبي" 0:44 دقيقة أحمد اليوسف: "مواجهة السعودية في غاية الأهمية" 2:54 دقيقة التعادل سيّداً لمواجهة عمان والبحرين 2:16 دقيقة المنتخب السعودي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية 1:46 دقيقة المنتخب الكويتي ينهي استعداداته لملاقاة السعودية 1:33 دقيقة لويس إنريكي يتهم مورينو بأنه لم يكن "وفياً" 0:33 دقيقة إبراهيموفيتش شريكا في نادي هاماربي لكرة القدم